دفاع المشتكيات يطالب بوعشرين بمليار و300 مليون “تعويضا عن الأضرار

هبة بريس ـ الرباط

طالب دفاع المشتكيات في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، في مذكرة رفعها إلى هيئة المحكمة بتعويضات مادية مهمة بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليون درهم.

فخلال جلسة اليوم الجمعة من محاكمة بوعشرين التمس دفاع المطالبات بالحق المدني في الدعوى المدنية، بتعويض المشتكية أسماء الحلاوي بمبلغ مالي قدره 5 مليون درهم، و3 مليون درهم لسارة المرس و3 مليون درهم أخرى لخلود الجابري، في حين طالب بتعويض أسماء لحروري ب2 مليون درهم.

هيئة الدفاع استندت في تحديد هذه المبالغ على كون التعويضات التي حكمت بها المحكمة في درجتها الابتدائية لصالح المشتكيات “كانت هزيلة ولا تعكس بتاتا حجم الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهن”.

وبخصوص الدعوى العمومية التمس الطرف المدني تأييد القرار الجنائي الابتدائي الصادر في حق بوعشرين، مع تغيير فصل التهمة وإعادة التكييف لمعاقبته بجناية الاتجار في البشر، مبرزا أن العناصر والأركان المشكلة لجريمة الاتجار في البشر الواردة في الفصل 448 من القانون الجنائي، ثابتة في هذا الملف.

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