منع مائدة مستديرة حول “الحريات الفردية” لشبيبة منيب بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الرباط
استنكرت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد- فرع عين السبع الحي المحمدي، منع تنظيم المائدة المستديرة التي كانت تنوي الحركة تنظيمها تحت عنوان “الحريات الفردية، ترف أم ضرورة”، بالمركز الثقافي إدماج بعين السبع.
وقالت شبيبة حزب منيب بعين السبع الحي المحمدي، أنها بعدما توصلت بموافقة إدارة المركز الثقافي من أجل تنظيم النشاط المذكور، نفاجئت برفض السلطات المحلية في شخص رئيس الملحقة الإدارية الوفاق، بدون أي مبرر موضوعي بدعوى وجود أوامر عليا تفرض منع المائدة المستديرة لاعتبارات سياسية.
وأفادت شبيبة الاشتراكي الموحد، في بلاغ ـ توصلت هبة بريس بنسخة منه ـ أنها منعت للمرة الثانية من تنظيم أنشطتها بتراب مقاطعة عين السبع، فقد سبق لرئيس مقاطعة عين السبع منعها من إقامة الحفل الافتتاحي للمؤتمر الوطني السابع للحركة بمسرح بوجميع دون تقديم أي مبررات موضوعية في يونيو 2019.
وشجب المكتب المحلي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بفرع عين السبع الحي المحمدي، ما اعتبرته تضييقا مستمرا على أنشطتها بتراب مقاطعة عين السبع، كما أدانت ما أسمته “منطق التعليمات السائد، والذي يدل على أن لاشيئ تغير في بلدنا على مستوى الحريات العامة رغم تغير الدساتير و القوانين”.
ووجهت شبيبة الاشتراكي الموحد بعين السبع الحي المحمدي دعوة لجميع الاطارات الديمقراطية التقدمية بتراب العمالة المذكورة، الى التوحد ضد المضايقات التي استفحلت مؤخرا دفاعا عن العمل السياسي الجاد الهادف الى تأطير و تكوين الشباب، كما أعلنت تشبتها بحقها القانوني في تنظيم أنشطتها وبرامجها، وأنها مستعدة لنهج كل السبل القانونية و النضالية لتحقيق ذلك.
الفشوش
في 19:44
((لي دارها بيديه يفكها بسنيه))هكذا يتكلم المغاربة في مثل هذه الحالات.واذا كنتم تشتكون من هذه التصرفات المخزنية القديمة في الزمان والمكان فمن دفعكم الى ما انتم فيه؟ كيف امنتم بتحقيق الديمقراطية من ذاخل المؤسسات والتي منها من تقمعكم الان؟ تحية نضالية وبس.
غير معروف
في 23:00
ذكرتني هذه الواقعة بواقعة وقعت معي في بداية التسعينات حينها كنت أنتمي الى نقابة تدعي التقدمية وعدم الاقساء ،كنت أعمل و كان اليوم اثنينا بعد الزوال حيث كان مقررا أن تأخذ جميع النقابات اضرابا عاما دعت اليه نقابة أخرى جديدة من أجل المصلحة العامة يوم الثلاثاء لكن النقابة التي كنت أنتمي اليها قررت مساء يومه التراجع عن المشاركة في هذا الاضراب ولما سألت عن السبب أحد المنسقين النقابيين الذي كنت أحترمه أجابني بالحرف( جاوا من اللور و يوريونا ما طرا) فرددت عليه ان كل كبير يولد صغيرا ويكبر مع الزمن اذا وجد من يدعمه ،ومن تم أحسست أن هؤلاء الناس رغم ادعائهم التقدمية والمساواة والاشتراكية فهم لا يختلفون عن كثير من الذين يناقدونهم
ولد حميدو
في 00:42
بقي لهم بان يحللوا زنا المحارم ما دمنا وصلنا الى كل هدا الانفتاح حتى اصبحنا نسمع بالاب يعاشر بناته
مواطن
في 02:52
” كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ” هل تريدون إباحة الحرية الفردية والعلاقات الجنيسة والمثلية والخيانة الزوجية نحن ابناء الشعب شعب الأحياء الهامشية – مكلخين باجدة ما عارفين والو متفقين معكم يالاه ولكن إبداوا بأنفسكم أرونا كيف سيسمح بلافريج إذا كان متزوجا لزوجته بأن تخونه ويصفق لها وكيف يمارس هو المثلية مع مثلي غيره وكيف ستشجع منيب زوجها ليخونها مع إحدى صديقاتها أو كيف ستقيم هي علاقة مع أحد أصدقاء زوجها بالطبع لا تريدون ذلك فلماذا تريدون إشاعة وتشجيع الفواحش في هذا البلد اتقوا الله أوخليو داك اشوية ديال الشتا اللي باقي كايعطينا الله كينزل
عبد الله
في 06:45
السلام عليكم تعليقى على حرية الفساد الذى يروجون لها هؤلاء لامكان لها فى وطننا العزيز من اراد ان ينشر هذه الحرية الملوثة فليبحث عنها خارج وطننا
متتبع
في 18:04
العمل السياسي الهادف والجاد ههههه
تكوين و تاءطير الشباب هههههه
في ماذا ؟
في المسخ وقلة الحياء