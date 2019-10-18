منع مائدة مستديرة حول “الحريات الفردية” لشبيبة منيب بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الرباط

استنكرت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد- فرع عين السبع الحي المحمدي، منع تنظيم المائدة المستديرة التي كانت تنوي الحركة تنظيمها تحت عنوان “الحريات الفردية، ترف أم ضرورة”، بالمركز الثقافي إدماج بعين السبع.

وقالت شبيبة حزب منيب بعين السبع الحي المحمدي، أنها بعدما توصلت بموافقة إدارة المركز الثقافي من أجل تنظيم النشاط المذكور، نفاجئت برفض السلطات المحلية في شخص رئيس الملحقة الإدارية الوفاق، بدون أي مبرر موضوعي بدعوى وجود أوامر عليا تفرض منع المائدة المستديرة لاعتبارات سياسية.

وأفادت شبيبة الاشتراكي الموحد، في بلاغ ـ توصلت هبة بريس بنسخة منه ـ أنها منعت للمرة الثانية من تنظيم أنشطتها بتراب مقاطعة عين السبع، فقد سبق لرئيس مقاطعة عين السبع منعها من إقامة الحفل الافتتاحي للمؤتمر الوطني السابع للحركة بمسرح بوجميع دون تقديم أي مبررات موضوعية في يونيو 2019.

وشجب المكتب المحلي لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بفرع عين السبع الحي المحمدي، ما اعتبرته تضييقا مستمرا على أنشطتها بتراب مقاطعة عين السبع، كما أدانت ما أسمته “منطق التعليمات السائد، والذي يدل على أن لاشيئ تغير في بلدنا على مستوى الحريات العامة رغم تغير الدساتير و القوانين”.

ووجهت شبيبة الاشتراكي الموحد بعين السبع الحي المحمدي دعوة لجميع الاطارات الديمقراطية التقدمية بتراب العمالة المذكورة، الى التوحد ضد المضايقات التي استفحلت مؤخرا دفاعا عن العمل السياسي الجاد الهادف الى تأطير و تكوين الشباب، كما أعلنت تشبتها بحقها القانوني في تنظيم أنشطتها وبرامجها، وأنها مستعدة لنهج كل السبل القانونية و النضالية لتحقيق ذلك.

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