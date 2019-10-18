احتجاجات لبنان .. سقوط قتيل وإصابة 7 آخرين

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “روسيا اليوم”بسقوط قتيل وإصابة 7 آخرين إثر اشتباكات وقعت بين المتظاهرين ومرافقي النائب اللبناني السابق، مصباح الأحدب.

وتتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي والسياسات الحكومية التقشفية.

وواصل المتظاهرون اليوم هذه الاحتجاجات استكمالا لشرارة الغضب التي عمت أرجاء المناطق اللبنانية أمس الخميس، وترافقت مع محاولات لقطع الطرقات في مناطق متفرقة، لاسيما وسط بيروت، حيث حاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام السرايا الحكومية، كما أشعلوا الإطارات المطاطية وحاويات النفايات وتخللت ذلك عمليات شغب وتكسير للممتلكات العامة.

واعترف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري في تصريحات وجهها يوم الجمعة، بأن البلاد تواجه عجزا كبيرا بسبب الديون، مرجعا سبب الغضب الشعبي إلى “مستوى السلوك السياسي والمماطلة في الحلول”.

وشدد على أنه سعى لمدة 4 سنوات إلى إيجاد سبل تطوير لبنان، مؤكدا أنه “ذهب للتسوية السياسية لاجتناب صراع أهلي جديد”.

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