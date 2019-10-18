الصحراء المغربية.. جمهورية كيريباتي تعرب عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

هبة بريس

أعربت جمهورية كيريباتي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة كحل للنزاع حول الصحراء المغربية.

وقال ممثل كيريباتي، في تدخل أمام اللجنة الأممية، “نقر بالدور الإيجابي للغاية الذي تضطلع به المملكة المغربية في دعمها للمقاربة المتعددة الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة ومنحها حكما ذاتيا موسعا” لساكنة الصحراء “كخيار يتعين أخذه بعين الاعتبار من قبل الأطراف”.

كما رحبت كيريباتي باعتماد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لإعلان يؤكد دعمها لـ”حصرية إطار عمل الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مقبول وواقعي وعملي ودائم” للنزاع حول الصحراء المغربية.

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