جرسيف : متابعة زوجة عادل الميلودي وحفيظ الجرسيفي في حالة سراح

هبة بريس

قررت النيابة العامه بجرسيف، يومه الجمعة، متابعة زوجة عادل الميلودي، والمدعو حفيظ الجرسيفي، في حالة سراح.

وحول تفاصيل الواقعة، أفاد مصدر مطلع، أن زوجة الميلودي، توجهت صباح اليوم رفقة عدد من أصدقائها الى اقليم جرسيف قصد تقديم شكاية ضد حفيظ الجرسيفي الذي تتهمه بأنه “الوجدي” صاحب إحدى القنوات على موقع “يوتيوب” التي تهاجهما وزوجها.

وأضاف ذات المصدر، أن المصالح الأمنية استدعت المعني بالأمر، الذي أكد أن زوجه الميلودي تهجمت عليه رفقة أصدقائها بمنزله واعتدت عليه.

وأمام هذا الوضع، قررت النيابة العامة متابعة الطرفين في حالة سراح كما أمرتهما يالمثول أمام أنظارها يوم الاثنين المقبل.

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