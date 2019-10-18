عكرود تخرج تصرح: سأغيب عن الفن لأني وصلت مرحلة النفور

ربيع بلهواري _ هبة بريس
فاجأت الممثلة المغربية سناء عكرود متابعيها عبر موقع انستغرام، بتدوينة ثارت فيها على شركات الإنتاج بالمغرب، واصفة اياها بالانتقاءية .
وقد عاتبت الفنانة المغربية المسؤولين عن دعم الاعمال الفنية، لتكشف التهميش الذي طال العديد من مؤلفاتها المكتوبة للسينما والتلفزة، رغم أن معظم أعمالها تلاقي استحسان الجمهور المغربي.
وكتبت عكرود: ‘ بالنسبة للناس لي كيسولو على الجديد وكيطلبو أعمال ديال زمان وداكشي، وكيقولو ليا علاش كالسة فكندا وكتضيعي الوقت، سأحيطكم علما بالوضع، لدي مسلسل مكتوب ديال زمان، ومسلسل عصري رومانسي مكتوب أيضا، ومسلسل اجتماعي آخر على الرف، ولكن راه ما نقدرش ننتجهم لراسي، لأن هناك شركات معدودة لديها هذا الحق، لديهم الطريق معبدة بدون إشارات ضوئية أو علامات قف أو رسوم دفع توقف حركتهم، شركات مكتفية بفريقها وأصدقائها وهذا حق مشروع ».
وأضافت ‘درت ‘خنيفسة الرماد’ من مالي الخاص، درت ‘ميوبيا أو إطار فارغ’ من مالي الخاص، درت مسرحية من مالي الخاص، درت أفلام قصيرة من مالي الخاص، الله يجعل شي باراكا، شكرا لأنكم تهتمون وتحبون ما أقدمه، سأغيب لاني وصلت لمرحلة النفور.
سالم
في 16:40
الله غادي نتمناو كتجمعو الفلوس في المغرب وكتخسروها في كندا الصراحة إلا غبتي غادي نرتاحو
غيورة على بلدها
في 17:05
في الحقيقة انسانة مجتهدة تستحق التشجيع ولها اعمال ترسخت في داكرة المغاربة انها خسارة للفن المغربي بهجرتها لكندا ولو ان في نظري في تلك البلد على الاقل ستضمن مستقبل لا بنائها بالتوفيق فنانتنا القديرة المجتهدة
مغربي من منتريال
في 17:24
عن اَي فن وعن اَي كتابة تتحدثين. رحم الله امرءا عرف قدره. مستواك جد جد بسيط . فكل من فاته قطار المجازفة والإبداع والخلق يبكي على ليلاه. بوشناق ينتقد وأنت واخرون…لكن المشاهد المغربي يعلم أنكم جد بسطاء في الابداع فلا داعي لرسم صورة المتمردة . يوم كانت تداع لك اعمالك كانوا أولائك المسؤولون يروقون لك والآن بعد جفاف ما في جعبتك فأنت تتباكين . ولماذا لا تلمعين في كندا لانها صعبة عليك. عيشي في هامش مونتريال وفوحي على المغاربة ان كندا جنة ووضعك احسن
مراد الشركي
في 17:28
كل من لا تلبى رغباته او لا يحصل على قطعة من كعكة أموال دافعي الضرائب يهاجم القطاع الفني في المغرب
كل من تقطع عنه البزولة يهاجم الآخرين في هذا البلد
تريد أن تكون ممثلة وكاتبة ومخرجة…. فقط الإنتاج تريدينه من الدولة