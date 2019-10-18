عكرود تخرج تصرح: سأغيب عن الفن لأني وصلت مرحلة النفور

ربيع بلهواري _ هبة بريس

فاجأت الممثلة المغربية سناء عكرود متابعيها عبر موقع انستغرام، بتدوينة ثارت فيها على شركات الإنتاج بالمغرب، واصفة اياها بالانتقاءية .

وقد عاتبت الفنانة المغربية المسؤولين عن دعم الاعمال الفنية، لتكشف التهميش الذي طال العديد من مؤلفاتها المكتوبة للسينما والتلفزة، رغم أن معظم أعمالها تلاقي استحسان الجمهور المغربي.

وكتبت عكرود: ‘ بالنسبة للناس لي كيسولو على الجديد وكيطلبو أعمال ديال زمان وداكشي، وكيقولو ليا علاش كالسة فكندا وكتضيعي الوقت، سأحيطكم علما بالوضع، لدي مسلسل مكتوب ديال زمان، ومسلسل عصري رومانسي مكتوب أيضا، ومسلسل اجتماعي آخر على الرف، ولكن راه ما نقدرش ننتجهم لراسي، لأن هناك شركات معدودة لديها هذا الحق، لديهم الطريق معبدة بدون إشارات ضوئية أو علامات قف أو رسوم دفع توقف حركتهم، شركات مكتفية بفريقها وأصدقائها وهذا حق مشروع ».

وأضافت ‘درت ‘خنيفسة الرماد’ من مالي الخاص، درت ‘ميوبيا أو إطار فارغ’ من مالي الخاص، درت مسرحية من مالي الخاص، درت أفلام قصيرة من مالي الخاص، الله يجعل شي باراكا، شكرا لأنكم تهتمون وتحبون ما أقدمه، سأغيب لاني وصلت لمرحلة النفور.

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