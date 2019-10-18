فيصل فجر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الخلاف مع حمد الله

ادريس دحني – هبة سبور

أخيرا خرج اللاعب فيصل فجر عن صمته وتحدث عن طبيعة الخلاف الذي وقع بينه وبين اللاعب عبد الرزاق حمد الله حيث سرد تفاصيل الواقعة بإسهاب على راديو إحدى الاذعات الخاصة, في انتظار رواية حمد الله العنصر المفقود من الأحجية .

وقبل الخوض في مشكلة ضربة الجزاء التي أثارت الجدل قال فيصل فجر أنه كان يقدر حمد الله وجميع لاعبي المنتخب , وانه لم يمانع يوما في ترك احد اللاعبين ينفد ضربة الجزاء , خصوصا ان كان ملتحق جديد ويحتاج لجرعة إضافية من التقة , وأضاف فجر انه قبل تلك المباراة , وبالضبط امام جزر القمر كان فيصل فجر بصدد تسديد ضربة الجزاء لكنه عندما شاهد ايوب يريد تسديدها تركه بطيب خاطر قبل أن يسمع توبيخا من المدرب والذي كان يصرخ بقوة لكي لا يسدد ضربة الجزاء وأرسل داكوستا لإخبار فيصل فجر بأنه هو المكلف بتنفيد ضربات الجزاء , وفور وصوله لمستودع الملابس ورغم تسجيله وبخ رونار فيصل فجر وطالبه بإحترام التعليمات .

وبخصوص ضربة الجزاء التي اثارت الجدل بينه وبين حمد الله , قال فيصل فجر انه بمجرد اعلان الحكم عن ضربة الجزاء توجهت عند حمد الله وأخبرته بأنه يجب علينا احترام تعليمات المدرب والتي سبق وأكد عليها قبل بداية الشوط الثاني , وأضاف أنه لا يحب أن يدخل في الشجارات مع أي لاعب من أجل لعب أي كرة , قبل أن يشير الى أنه تفهم سبب غضب حمد الله بحكم انه كان متحمس للعودة للمنتخب وكان يبحث عن مكانة رسمية في التشكيلة .

وقال فيصل فجر انه لم يكن لديه اي مشكل مع حمد الله بعد المباراة , وأكد انهما ضحكا معا وأديا الصلاة معا وامضايا وقت جميل , قبل أن يأتي اليوم الذي سيغادر فيه حمد الله المعسكر حيث تصادف معه فيصل فجر بعد عودته من عند الطبيب أمام باب الفندق , وألقى عليه التحية قبل أن يصعد لتناول وجبة الغداء وبعدها حاول النوم لكنه لم يستطع ليتوجه للقاعة الخاصة بالتمارين وهنا انظم اليه نبيل درار , حيث طلب منه فجر أن يؤديا أغنية كإهداء لإبن أحد أصدقائه دون أن تكون لهما نية إستفزاز احد بحكم أنهما لم يكونا يعرفان بأن حمد الله غادر .

وبعد 10 دقائق من نشره للفيديو تلقى فيصل فجر مكالمة من مهدي بنعطية طالبه من خلالها مسحه كي لا يتم تأويله لأن حمد الله كان قاد غادر المعسكر , غير أن الوقت لم يكن كافي بحيث أن المقطع انتشر بسرعة وحدث ما حدث , وعاد فيصل فجر ليؤكد أنه لا علاقة له بمشكل حمد الله وأنه لا يملك أية صفة تمنحه الحق في تقرير مصير اللاعبين والتحكم في المنتخب .

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