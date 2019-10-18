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في 06:54
اتمنى لو يسمح للأطباء الأوروبيين بافتتاح عيادات بالمغرب. فبعملهم الجدي وهروب المرضى نحوهم سيجعل المنافسة في استقطاب المرضى على أشدها في القطاع الخاص والعام.
في 08:18
جيد ان تكون هناك مصحات في مستوى تطلع المواطنين و هدا انجاز، لكن الاهم و الضروري وجود اطر طبية مسؤؤلة وواعية بدورها الانساني و الاستشفاءي في تقديم الخدمات المستعجلة للمرضى…و هدا واجب
في 12:44
نحن نحتاج لمصلحة يرقد فيها أطباء الممرضين ومن حولهم ونتمنى لهم الشفاء أولا. بعد هذا نرى المرضى من الشعب . لو دشنت كل انواع البينة التحتية والعقلية المسيرة مريضة فلا داعي الهدر المال العام والكل يعرف ان كل واحد يجلس على كرسي او منصب يسبح له وسيلة استرزاق وترويع المواطن. نضفوا عقولكم وبعدها ياتى الخير إن شاء لله .
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عبد الله
في 06:54
اتمنى لو يسمح للأطباء الأوروبيين بافتتاح عيادات بالمغرب. فبعملهم الجدي وهروب المرضى نحوهم سيجعل المنافسة في استقطاب المرضى على أشدها في القطاع الخاص والعام.
احمد
في 08:18
جيد ان تكون هناك مصحات في مستوى تطلع المواطنين و هدا انجاز، لكن الاهم و الضروري وجود اطر طبية مسؤؤلة وواعية بدورها الانساني و الاستشفاءي في تقديم الخدمات المستعجلة للمرضى…و هدا واجب
علي
في 12:44
نحن نحتاج لمصلحة يرقد فيها أطباء الممرضين ومن حولهم ونتمنى لهم الشفاء أولا. بعد هذا نرى المرضى من الشعب . لو دشنت كل انواع البينة التحتية والعقلية المسيرة مريضة فلا داعي الهدر المال العام والكل يعرف ان كل واحد يجلس على كرسي او منصب يسبح له وسيلة استرزاق وترويع المواطن. نضفوا عقولكم وبعدها ياتى الخير إن شاء لله .