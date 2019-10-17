دولة عربية وحيدة في قائمة الدول ‘الأفضل سمعة’ بالعالم

هبة بريس ـ متابعة

نشرت مجلة فوربس الأميركية قائمة بالبلدان الأفضل سمعة على مستوى العالم، وحلت الجزائر في الرتبة 46 عالميا.

والجزائر هي الدولة الوحيدة في المنطقة المغاربية التي دخلت تصنيف هذا العام، والذي شمل 55 دولة عبر العالم.

وجاءت الجزائر في رتبة أفضل من روسيا والمملكة العربية السعودية وباكستان.

أما الدول التي تصدرت الترتيب العالمي فهي السويد وسويسرا والنرويج، وتذيلت العراق وإيران وباكستان القائمة.

ويعتمد المؤشر، الذي يصدره “معهد السمعة” العالمي، على مقومات منها “التقدم الاقتصادي والبيئة الجذابة والحكومة الفعالة”.

وقالت مجلة فوربس “في الماضي، كانت خصائص مثل الجمال والثقافة والود وأسلوب الحياة تلعب دورًا رئيسيًا” في تحديد تصنيف كل بلد، لكن هذا العام دخل عامل آخر على الخط، مؤكدة أن “الرغبة في حكومة فعالة أضحى أكثر أهمية بشكل من الجمال الطبيعي والمؤشرات الأخرى”.

ما رأيك؟ المجموع 4 آراء 2 2