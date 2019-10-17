“المرصد الأورومتوسطي” يرحب بالعفو عن هاجر الريسوني

هبة بريس ـ الرباط

رحب “المرصد الأورومتوسطي” بإطلاق سراح الصحافية “هاجر الريسوني” التي تم اعتقالها “بتهمة الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج” وحكم عليها بسنة من السجن النافذ.

وقال المرصد الحقوقي في بلاغ على موقعه الرسمي، إن قرار الملك بإطلاق سراح الصحفية الريسوني ومن معها، يعد خطوة أولى في دعم حرية الرأي والتعبير وجملة الحقوق المرتبطة بها.

وأشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تباحث رئيسه رامي عبده، مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطلع شهر أكتوبر الجاري، حول قضية هاجر الريسوني، حيث أطلعه على وجهة نظر المرصد حول قضيتها والأبعاد القانونية المترتبة عنها.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت بلاغا يوم أمس الأربعاء، أعلنت فيه عن العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي المتابع في القضية.

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