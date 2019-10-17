البيضاء.. الأمن يُطلق أكبر عملية تمشيطية لتطهير الأحياء

طارق عبلا_ هبة بريس

عاينت هبة بريس عن قرب تدشين العناصر الأمنية التابعة لمنطقة سباتة بالبيضاء، لعملية أمنية نوعية تمشيطية استهدفت مختلف البؤر السوداء والتجمعات الغير القانونية في خطوة نالت استحسان الساكنة الذين نوهوا بالمجهودات التي تبدلها العناصر الامنية بمختلف تلويناتها لاستتباب الأمن وزرع بذور الطمأنينة والامن بين صفوف المواطنين.

العملية الامنية التي أشرف عليها قائد المنطقة الأمنية بمنطقة سباتة رفقة باقي الأجهزة الأمنية والتي وُفرت لها سيارات خاصة للمساهمة في القيام بدوريات أمنية بشوارع المنطقة وأحيائها السكنية شملت جمع النقط السوداء وأسفرت عن توقيف العديد من المبحوث عنهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وأفادت مصادرنا، أن هذه الحملات الأمنية المكثفة، التي تباشرها الجهات المختصة ليست بوليدة اللحظة، بل هي امتداد لحملات أمنية كانت قد انطلقت بالمنطقة تفعيلا لمقتضيات المقاربة الأمنية الجديدة الرامية إلى فرض الأمن العام والقضاء على بؤر الجريمة ضمانا لسلامة وأمن المواطنين، هذا وقد انخرطت عناصر الشرطة القضائية بجميع مكوناتها عبر عمليات الإنزال الأمنية المباغثة التي ساهمت بشكل كبير في انخفاض معدل الجريمة.

وزادت المصادر ذاتها أن المشرفين على الاجتماع الأمني شددوا على ضرورة اقتحام الأحياء المسجل خطر لدى المواطنين والتي باتت وكرا خصبا للمجرمين داعين إلى العمل على نشر الإحساس بالأمن مؤكدين أن لا أحد فوق القانون، داعين إلى بذل المزيد من المجهودات للتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتطوير أساليب عملها وتقوية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لضمان نجاعة السياسة الأمنية وتعزيز الثقة والشعور بالأمن لدى عموم المواطنين.

هذا ويشار الى أن مدينة الدار البيضاء، تعرف طيلة الفترة الأخيرة حركية أمنية نشيطة على مستوى عدد من المناطق والأحياء، حيث عاينت الجريدة حملات تمشيطية متتالية شملت المقاهي واوكار المخدرات والجريمة، كما تمثلت في تكثيف نقاط المراقبة والسدود القضائية بمداخل مخارج عدد من العمالات .

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