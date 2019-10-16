تفاصيل العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني ومن معها ( البلاغ الكامل )

هبة بريس ـ الرباط
أصدر الملك محمد السادس، عفوه اليوم الأربعاء، عن الصحافية هاجر الريسوني، رفقة خطيبها والطاقم الطبي، المعتقلين بتهم الإجهاض والمشاركة في الفساد.
وجاء في بلاغ لوزارة العدل أن “الملك أصدر عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية “.
وأضاف المصدر ذاته، أن “هذا العفو الملكي السامي، يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها للملك، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.
وتابع البلاغ “في هذا السياق، فقد أبى الملك إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية”.
Fin heureuse
في 18:43
Bonne nouvelle, l’injustice est vaincue. La mascarade a eu une fin heureuse. Le peuple n’est pas dupe. Personne ne croit aux scénario préfabriqué.
مغربي فك.
في 19:00
حفظ الله ملكنا الهمام الرجل العظيم الرحيم.الوحيد الذي يرحم شعبه،نتمنى ان يأمر بوقف ريع الوزراء والبرلمانيين وصرف ذالك القدر في تشغيل العاطلين.ونلتمس من جطو تحريك المتابعة في حق اللصوص الذين نهبوا أموال الشعب المغربي.حفظ الله ملكنا .
محمد
في 19:46
حفظ الله ملكنا الهمام ونترجاه أن يراجع ويوقف ريع المعاشات للوزراء والبرلمانيين اللدين لم يدفعوا ولو درهما من أجلها. هناك ناس اشتغلوا ودفعوا لمدة 44 سنة وأكثر من اجل المعاش.وياتي وزير يشتغل لسنتين ولا يدفع ولا مليم وفي الأخير يتقاضى معاشا يبلغ 4 مرات معاش من عمل 44 سنة.
شکرا
في 19:51
شکرا لصاحب الجلالة حفظه الله وثبت خطاه۰ الشعب یشجعه علی خطواته النبیلة للنیل من کل المراوغات۰ نتمنی ان ینال یوما نوبل السلام۰
alini
في 01:53
Le roi Mohammed 6 qu’Allah le protège, doit faire de même pour les détenus rifains sans exception. in cha Allah.