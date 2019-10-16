تفاصيل العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني ومن معها ( البلاغ الكامل )

هبة بريس ـ الرباط

أصدر الملك محمد السادس، عفوه اليوم الأربعاء، عن الصحافية هاجر الريسوني، رفقة خطيبها والطاقم الطبي، المعتقلين بتهم الإجهاض والمشاركة في الفساد.

وجاء في بلاغ لوزارة العدل أن “الملك أصدر عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية “.

وأضاف المصدر ذاته، أن “هذا العفو الملكي السامي، يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها للملك، وحرصه على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”.

وتابع البلاغ “في هذا السياق، فقد أبى الملك إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية”.

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