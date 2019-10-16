أكادير : فصيل طلابي مُلثم يمنع ” الدراسة” بكلية الحقوق

ع بركة ـ هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها ، أن فصيل طلابي (صحراوي) ملثم، قام صباح اليوم الاربعاء 16 أكتوبر الجاري، بمنع طلبة جامعيون بكلية الحقوق باكادير من الدراسة بعد أن اقتحم المدرجات والقاعات .

والخطير في هجوم الفصيل الطلابي، المكون من (شرذمة) ملثمة ، رفعوا شعارات معادية للوحدة الترابية، في غياب أي تدخل من السلطات الامنية بالمدينة .

ويتساءل الطلبة المحرومون من دراستهم إلى متى تبقى السلطات صامتة عما يقع يوميا بالحرم الجامعي؟؟.

ويعتبر العنف الجامعي من أخطر أنواع المشكلات التي يواجهها الطلبة في جامعة ابن زهر ، والتي يتكرّر حدوثها في الجامعة اكثر من مرةٍ، ويعدّ العنف الجامعيّ من السلوكيات العدوانيّة والمتطرفة؛ وله آثار مختلفةٍ وأشكاله الاعتداء الجسديّ بالضرب، أو الاعتداء بالشتم والقذف، أو اسباب عدوانية كما وقع اليوم بكلية الحقوق، منع الدراسة مع رفع شعارات معادية للوحدة الترابية للمملكة.

– أسباب أكاديميّة

تعدّ الأمور الأكاديمية من أهم العوامل التي تساهم في إحباط الطالب، وذلك نتيجةً لتدنّي تحصيله الأكاديمي، ممّا يؤدي إلى تكوّن ردة فعل عكسيّة لدى الطالب، تجعله يعبّر عن غضبه وإحباطه من خلال السلوكيات الخاطئة والسلبية، وبالتدقيق في حالات العنف الجامعي نجدالمشاركين فيها هم الطلبة الذين يعانون من ضعفٍ في معدلاتهم الأكاديمية، بعكس الطلبة الذين يحصلون على معدلاتٍ مرتفعةٍ فهم لا يجدون مجالاً لمثل هذه التصرفات، كما أنهم لا يعانون من حالة الكره والتعصّب تجاه الجامعة. طرق الوقاية من العنف الجامعي يترتب على الأسباب السابقة لحدوث المشكلة، بعض الطرق والإجراءات الوقائية، التي تساهم في الحد من هذه الظاهرة السيئة، ومن هذه الطرق:

اتباع أساليب التربية الصالحة والسليمة، حتى تنعكس على تصرفات الطالب فيما بعد. تثقيف وتوعية الطلبة بالعنف الجامعي، والوقوف على أسبابه والنتائج المترتبة عليه، حتى يتمّ تفادي حدوثه. إشغال الطلبة بما يفيدهم ويلائم احتياجاتهم، بالإضافة إلى التركيز على نقاط ضعفهم والعمل على معالجتها. تعزيز دور حراس الجامعة ورجال الأمن المتواجدين فيها، وإعطائهم حق محاسبة أي طالب يتسبّب في حدوث مشاجرات في الجامعة. التأكيد على ضرورة التقيد والالتزام بقوانين الجامعة، وتوضيح العقاب المترتب على إحداث المشاجرات. تنمية روح التعاون والمحبة بين طلبة الجامعة .

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