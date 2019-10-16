إطلاق الرصاص على مراهق مخمور روع ساكنة تمارة

هبة بريس ـ الرباط

اضطر شرطي يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، فجر اليوم الأربعاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية شرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة سكر متقدمة ويهدد سلامة المواطنين بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمد إلى مواجهة عناصر الأمن بشكل عنيف وتعريضهم لخطر جدي، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة واحدة أصابت المعني بالأمر على مستوى الكتف.

وحسب البلاغ، فقد تم نقل المشتبه فيه للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية في انتظار إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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