فرنسا- السجن أكثر من 20 عاما لنساء بخلية جهادية

قضت محكمة فرنسية الإثنين (14 أكتوبر 2019) بحبس المتّهمتين الرئيسيتين في خلية جهادية نسائية أورنيلا غيليغمان وإيناس مدني 25 و30 عاماً بعد إدانتهما بمحاولة تفجير سيارة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس في سبتمبر/ أيلول 2016.

كما قضت المحكمة بالسجن 20 عاما لسارة إرفويه التي هاجمت بعد أربعة أيام بواسطة سكين شرطياً بلباس مدني. وكانت المتّهمات الثلاث يواجهن عقوبة الحبس مدى الحياة.

وتلقت الشرطة الفرنسية في سبتمبر/ أيلول اتصالاً من موظف في حانة باريسية يبلغها فيه بوجود سيارة بيجو 607، لا تحمل لوحة تسجيل، مركونة قرب كاتدرائية نوتردام ومصابيح الخطر فيها مضاءة وبداخلها قارورة غاز.

ولدى الكشف على السيارة عثرت الشرطة بداخلها على قوارير غاز أخرى وسيجارة مدخنة جزئياً وغطاء قارورة عليه آثار محروقات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0