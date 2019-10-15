جزائريون يستنكرون تقديم المغربي ” وسيم” اغنية “يا زينة” في دافويس

ربيع بلهواري ـ هبة بريس

أثارت مشاركة الشاب المغربي وسيم ناجد في برنامج اكتشاف المواهب “ذافويس” في نسخته الخامسة، جدلا واسعا وسط المهتمين بالشأن الفني بالجارة الجزائر، بسبب اداءه لأغنية جزائرية وتقديمها على اساس انها من التراث المغربي.

أداء المشارك وسيم ناجد لأغنية “يا الزينة” لمجموعة “بابيلون”، دفع ببعض النشطاء الجزائريين للمطالبة بالالتزام بحقوق الملكية الفكرية داعيين إياه للاعتذار وتقديم توضيح بخصوص هوية أصحاب العمل الذي شارك به في البرنامج.

يشار إلى أن وسيم ناجد نجح في إقناع لجنة تحكيم “ذافويس” بموهبته، إذ تمكن من العبور إلى المراحل المقبلة من البرنامج.

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