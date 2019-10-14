امزازي :” الدخول المدرسي والمهني والجامعي الحالي مر في “أجواء إيجابية”

هبة بريس - و م ع

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين بالرباط، إن الدخول المدرسي والمهني والجامعي للسنة الجارية مر في “أجواء إيجابية” بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الوزارة بمختلف مكوناتها قبل عدة أشهر، وكذا بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء والقطاعات الحكومية.

وكشف ذات المسؤول الحكومي عن سعي الحكومة لتعميم المنحة في 25 إقليما بنسبة 100 بالمائة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، خصوصابعد تجاوز المغرب لمليون طالب.

وأوضح أمزازي أن أولوية الحكومة هي توفير خدمتي المنحة والأحياء الجامعية، مسجلا بلوغ 73 في المائة من تعميم المنح، مضيف أن قانون المالية لسنة 2020 سيخصص أزيد من مليار درهم للتعليم الأولي. وأكد المسؤول الحكومي أن بناء حي جامعي يكلف المغرب 80 مليون درهم.

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