“البّام”.. ” هناك جهات تستعمل أحط أنواع التبخيس للعمل البرلماني واضعاف المعارضة”

هبة بريس - الرباط

اصدرت رئاسة الفريق البرلماني لحزب الاصالة والمعاصرة بلاغا توضيحيا، قالت فيه انه في سياق الدخول السياسي للموسم الحالي، وفي إطار الاستعداد للتفاعل مع مجريات الساحة السياسية والاجتماعية من موقع المؤسسة البرلمانية تشريعا ومراقبة، اجتمع صباح يوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قبيل الدخول إلى جلسة الأسئلة الشفوية الأولى في هذه الدورة، للتداول في العديد من القضايا التنظيمية ذات الصلة.

واضاف البلاغ ان اعضاء فريق الاصالة والمعاصرة تطرقوا لعدد من النقاط المدرجة في جدول الاعمال ابرزها :” تلك الحملة المغرضة التي تستهدف فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئاسته، التي تشنها بعض وسائل الإعلام بالوكالة عن بعض الجهات، مستعملة في ذلك أحط أنواع التبخيس للعمل البرلماني والتشهير بممثلي الأمة والسعي إلى خلق أسباب الفرقة والدفع في اتجاه إضعاف المعارضة داخل مجلس النواب “.

واردف البلاغ ان الفريق النيابي” للبام” :” يعلن الفريق بكافة أعضائه أنه لا زال يشتغل بنفس وحدوي قوي، وفي إطار من الانسجام بين كل أعضائه ومكوناته، وكله عزم على مواصلة أداء مهامه البرلمانية من موقع المعارضة المتابعة للسياسات العمومية والمراقبة للأداء الحكومي والمساهمة في التشريع في مختلف الميادين والمجالات “.

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