مرتكب حادثة السّير المروعة بمراكش يسلم نفسه للشرطة

هبة بريس – مراكش

علمت “هبة بريس” من مصادر موثوقة، ان الشاب الذي دهس مجموعة من المواطنين اثناء تواجدهم بمحلات لبيع المأكولات، صباح الاحد الماضي بشارع الامير مولاي عبد الله، قام بتسليم نفسه لرجال الامن بالمنطقة الامنية الاولى.

واهتز حي السملالية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، على وقع حادثة خطيرة بطلها سائق سيارة مخمور دهس مجموعة من المواطنين اثناء تواجدهم بمحل للمأكولات بشارع مولاي عبد الله.

وخلف حادث دهس مواطنين من طرف سائق سيارة كان في حالة سكر طافح، إصابة اربعة اشخاص برضوض متفاوتة الخطورة، حيث تم نقلهم للمستعجلات لتلقي الاسعافات الضرورية

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