مستجدات في قضية رمي أم لأطفالها من الطابق الخامس بالدار البيضاء

هبة بريس ـ البيضاء

استقبلت مصلحة المستعجلات بمستشفى الأم والطفل عبد الرحيم الهاروشي بالدار البيضاء، أمس الأحد 13 أكتوبر2019 على الساعة الواحدة بعد الزوال ثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أشهر وثمان سنوات.

وعملت الأطقم الطبية والتمريضية بهذه المصلحة على التكفل بحالتهم الصحية، حيث أجريت لهم جميع الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية والكشوفات الإشعاعية، تم على إثرها نقلهم إلى مصلحة الإنعاش بنفس المستشفى؛ حيث يخضع الأطفال الثلاثة إلى مراقبة طبية دقيقة ومشددة من طرف طاقم طبي وتمريضي متخصص.

وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حدود كتابة هذا البلاغ لازالت الحالة الصحية للطفلين مستقرة، أما حالة الرضيع فهي جد حرجة.

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