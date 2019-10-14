موظفو وزارة الاتصال يحتجون بعد “حذف” وزارتهم من الحكومة

هبة بريس ـ الرباط

احتجّ العشرات من موظفي وزارة الاتصال صباح يومه الاثنين، أمام مقر الوزارة، بعد قرار “حذفها” من التشكيلة الحكومية.

وتتخوف الاطر العاملة بوزارة الاتصال من نقلها إلى مصالح أخرى غير التي عملوا بها سنوات طويلة، ويزداد التخوف تفاقما امام عدم تلقى “ضحايا” حذف وزارة الاتصال أي معلومات تفيد مصيرهم، الشيء الذي أثر على نفسيتهم وواد من مخاوفهم.

ومن المتوقع أن يستمر المحتجون في تنظيم وقفات احتجاجية، إلى حين الكشف عن مستقبل وظائفهم .

وألغت الهندسة الحكومية الجديدة، التي حملها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للملك محمد السادس، استجابة لدعوة ملكية لتنقيح الحكومة بالكفاءات، (ألغت) وزارة الاتصال بالكامل، وألحقت مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، بوزير الثقافة والشباب والرياضة، الحسن عبيابة.

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