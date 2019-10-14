الشيخة طراكس : كنقرا القرآن قبل ما ندخل الكاباريه نشطح !

نُشر بتاريخ :  2019-10-14 - 14:10
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ربيع بلهواري ـ هبة بريس

كشفت الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء، المعروفة بلقب “الشيخة تراكس”، في تصريح مثير لها أنها تقرأ القرآن قبل دخولها لمكان عملها.

و أضافت “التراكس” ، في بث مباشر في صفحتها على انستغرام ، بالقول : ” “فاش كانمشي لشي بلاصة، وخا كيكون فيها الشراب، وخا تكون كاباريه، واخا داخلة نشطح، داخلة نغني، نرفع صوتي و ما نعرف شنو و الله العظيم كنقرا ثلاث آيات من القرآن صافي و كنكول واحد الدعاء و كنتوكل على الله”.

واضافت الراقصة تراكس في نفس السياق : ” ربي هو لي كيحاسب، تا واحد فينا ما عندو الحق يحاسب الأخر ، بالعكس لقيتي باش تعاون عاون، لقيتي باش تنصح نصح، لكن ما تحاسبنيش، شكون نتا و شكون نتي باش تحاسبني،….

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