صدمة واستغراب داخل وزارة الشبيبة والرياضة والثقافة .. عبيابة يفتح ملفات مستعجلة وساخنة

لبنى أبروك - هبة بريس

مباشرة بعد انتهاء مراسيم تبادل السلط بينه وبين وزيري الشباب والرياضة ووزير الاتصال والثقافة السابقين، انكب حسن عبيابة على ملفات أثارت دهشة الموظفين في القطاعين الذي أصبح على رأسهما .

عبيابة الوزير الجديد ب”حكومة الكفاءات”، وعوض أن يستهل مهمته الجديدة بالاطلاع على ملفات الإصلاح المعلقة والمنشودة والجاري بها العمل، فضّل ورئيس ديوانه أن يوظفا كفاءتيهما في البحث عن سبل الامتيازات التي يمكن ان يستفيد منها الملتحقون بالقطاعين، من المقربين و المنتمين لحزبه، بما فيها الخيرات التي يمكن أن يحصلا عليها بشكل مباشر.

وعلم موقع هبة بريس من مصدر مطلع، أن أجهزة الوزارة تفرغت يوم السبت والأحد لإحصاء السيارات التي سيتم توزيعها خارج القانون في إطار سياسة الريع، وكذا في التداول في حجم التعويضات، وعدد المكاتب الموجودة، والامتيازات التي يمكن الاستفادة منها كأجهزة الهواتف المحمولة والحواسيب وتغطية مصاريف الماء والكهرباء والسيارات التي ستوضع رهن إشارة الوزير، ورئيس الديوان في بيتيهما.

وأفاد ذات المصدر، أن الوزير الجديد و”فريقه” خصصوا الساعات الأولى التي تلت تعيينه، لاستفسار موظفي ومستخدمي الوزارة حول “سيارات الدولة” والهواتف والأجهزة الالكترونية التابعة لها، للاتفاق حول صيغة إعادة توزيعها أو تعويضها بأخرى جديدة.

تصرفات من هذا القبيل، على بعد دقائق فقط من خطاب الملك حول المسؤولية والجدية والمحاسبة، تبعث على خيبة الأمل، وتعري ادعاءات رئيس الحكومة بان فريقه الجديد، يتكون من كفاءات ستسهر على تدبير الشأن العام، بمسؤولية وحكامة وشفافية. تحركات الوزير الجديد ومساعديه التي أثارت استغراب وصدمة عدد من موظفي الوزارة، أعطت فكرة مسبقة عن كفاءة “الاسم الجديد” الذي سيدير واحد من أهم القطاعات وأكثرها حركية وعمل

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