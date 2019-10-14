برلمانيون يسائلون الرميد عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب

هبة بريس ـ الرباط

من المنتظر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين أول جلسة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، وذلك بعد افتتاح الدورة التشريعية رسميا يوم الجمعة الماضي.

وسيسائل المجلس في أول جلساته المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن مآل تنفيذ خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وأثرها في تعزيز الانتقال الديمقراطي بالمغرب، وذلك في سؤال وضعه حزب “العدالة والتنمية

كما توجه “البيجيدي” بسؤال آخر للرميد حول تطور واقع حقوق الإنسان بالمغرب، وسؤلا ثالثا حول تقييم الوضع الحقوقي ببلادنا بعد مرور أزيد من 60 عام على صدور ظهائر الحريات العامة.

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