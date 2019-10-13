شاب ثلاثيني يضع حدا لحياته شنقا بتطوان

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

اقدم شخص في الثلاثينيات من العمر وأب لثلاثة أطفال على وضع حد لحياته شنقا، داخل منزل أصهاره، اليوم الاحد، بحي حجر العروسة بتطوان.

وحسب المعطيات المتوفرة فان الهالك عمد الى شنق نفسك بواسطة حبل داخل إحدى غرف منزل أصهاره، وفي غفلة من الجميع، الأمر الذي أحدث صدمة كبيرة في أوساط الأقرباء.

وحلت المصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدينة، بعين المكان، حيث تم نقل جثة المعني بالأمر إلى مستودع الأموات، في حين فتحت الشرطة تحقيقا في القضية.

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