الشرقاوي :” مزوار أطلق العنان للسانه في نشاط تحت رعاية الملك”

نُشر بتاريخ :  2019-10-13 - 22:00
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هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

قدم صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب استقالته من منصبه، بعد الغضب الكبير الذي عبرت عنه الخارجية المغربية، جراء تصريحاته التي أدلى بها حول الشأن الداخلي بالجزائر, اليوم الاحد بمراكش.

المحلل السياسي ، عمر الشرقاوي وفي تدوينة اه على حسابه بموقع “فايسبوك” قال ان :”  إقالة أو استقالة، صلاح الدين مزوار من رئاسة الباطرونا كان متوقعاً بعد تصريحاته التي تمس بمبدأي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حسن الجوار..”.

واضاف الشرقاوي قائلا :” صحيح ان مزوار لم يعد وزيرا للخارجية ولا مسؤولا ديبلوماسيا لكنه اطلق العنان للسانه في نشاط ديبلوماسي -تحت رعاية الملك ومحمي بالمقتضيات والاعراف الديبلوماسية- لارتكاب هفوات ساذجة ومتهورة وغير مسؤولة، من رجل كان الى عهد قريب على رأس الادارة الديبلوماسية..”.

وحسب وثيقة رسمية كتبت باللغة الرسمية توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منها، فإن صلاح الدين مزوار أعلن عن استقالته من رئاسة الاتحاد العام مع تقديمه الشكر لجميع الأعضاء ومتمنيًا للقطاع الخاص بمواصلة مهمته النبيلة في خدمة وتطوير البلد.

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تعليق واحد

  1. Nasirhakk

    في 23:26

    لكي تعلموا من كنتم تستوزرون وما تستوزرون :الحمقى والارتجاليون ذوو رؤوس الإموال

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