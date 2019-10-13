السلطات تعلق على حادث اقتحام سيارة “مجنونة” لطعم بمراكش

نُشر بتاريخ :  2019-10-13 - 17:13
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هبة بريس - و م ع

أفادت السلطات المحلية لولاية جهة مراكش – آسفي أنه تم حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا من يومه الأحد، تسجيل حادثة سير مع جنحة الفرار، على مستوى مدارة السملالية بشارع مولاي عبد الله، نجمت عن فقدان سائق السيطرة على سيارته بسبب وجوده في حالة سكر متقدمة، حيث اصطدمت المركبة أولا بعمود للإنارة العمومية، قبل أن تصل إلى الفضاءات الخارجية لمطعم للوجبات الخفيفة متواجد بنفس المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أنه على إثر ذلك، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، من أجل التدخل ومباشرة الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل 9 أشخاص أصيبوا بجروح جراء الحادث صوب المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية، غادر 5 من بينهم المستشفى، فيما تم الاحتفاظ ب4 آخرين رهن المتابعة الطبية، حيث يتواجدون في حالة صحية مستقرة.

وقد تم تحديد هوية السائق، حيث لازال البحث جاريا من طرف السلطات المعنية من أجل توقيفه وتقديمه أمام أنظار العدالة.

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