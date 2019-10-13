الخارجية تصف موقف مزوار ب”الأرعن” بعد تعليقه على الوضع بالجزائر

هبة بريس - الرباط

اصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية، بلاغا انتقدت فيه تصريحات صلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص الوضع بالجزائر، والتي قد تتسبب في أزمة دبلوماسية مع الجارة الشرقية.

و ندد البلاغ بتصرف مزوار وتصريحه حول الوضع الداخلي بالجارة الشرقية امام رؤساء ودول وحكومات اليوم الاحد بمراكش.

وجاء في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج :” لسيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر خلال مؤتمر دولي منعقد بمراكش.”

واضاف البلاغ :”هذا التصريح أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية.”

واردف البلاغ :” حكومة صاحب الجلالة تشجب هذا التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار. إن موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص واضح وثابت”

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0