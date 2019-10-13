العثماني :” الحزب كان على وشك أن يُحلّ لولا الحكمة والرشد!”

نُشر بتاريخ :  2019-10-13 - 13:30
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هبة بريس - الرباط

اعتبر سعد العثماني رئيس الحكومة، والامين العام لحزب العدالة والتنمية ، ان الحزب مر بمراحل صعبة كان فيها على وشك ان يحل، مطالبا اعضاء حزبه بالصبر و الرشد والحكمة.

واضاف العثماني في كلمة افتتاحية مع الكتاب المجاليين لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم الاحد 13 اكتوبر الجاري ببوزنيقة ، ان حزب العدالة والتنمية الذي ينهل من المرجعية الاسلامية “المحافظة” و “الوسطية” تجارز كرحلة صعبة خلال تسعينيات القرن الماضي :” واش كذكرو ما وقع للحزب من تزيور في انتخابات 1997م”” ، مشيرا ان العراقيل استمرت سنرات 2003 و 2007 و2009، حسب قوله.

وزاد العثماني قائلا “دون أن نفقد حسنا على المقاومة بالطرق التي تنفع الوطن الذي نريده مستقرا، ويجد فيه الجميع مكانه، واسترسل “لا يجب أن نصاب بالجزع حين تقع إشكالات، لأنها ستستمر..”.

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4 تعليقات

  1. ghoulam

    في 14:11

    رجاءا لا تحلوا الحزب … فمنجزاتكم لا تعد و لا تحصى

  2. علي

    في 16:08

    كون غير خلتيوه يتحل ما شفنا منكم غير الهلاك والرجوع إلى القرون الوسطى فيقوا من الgلبة حنا في القرن 21

  3. جابر

    في 16:46

    كل المغاربة مسلمون ومرجعيتهم اسلامية ولا ليسوا في حاجة الي حزب البواجة الدين يتاجرون و يقتاتون ويستغلون الدين في السياسة المغاربة في حاجة خلق فرص الشغل والعلوم والاختراعات والتقدم العلمي والتكنلوجي وليس الى الافكار الظلامية والمهرجين والشعبويين المتخلفين من حزب تجار الدين.

  4. سعيد المغربي

    في 17:07

    أتمنى لهذا ابحزب المشؤوم الشتات الكامل حتى نرتاح من خزيهم.

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