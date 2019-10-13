نشاط ممول من طرف جهة سوس وغرفة التجارة يعقد ندوته الصحفية بالدارالبيضاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم “ديفوكس المغرب” ندوة صحفية بفندق أنفا بالبيضاء يوم 11 أكتوبر، الذي يعتبر حدثا سنويا للمطورين العالميين والمقاولين في عالم تكنولوجيا المعلوميات، حضره المقاول التكنولوجي بدر الهواري و رئيس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي و رئيس جمعية سوس ماسة للمبادرة محمد المدن.

و طرح مهتمون بالحدث تساؤل حول الجدوى من إنعاقد الندوة الصحفية للمعرض بالدارالبيضاء و إقصاء أكادير من إحتضانها ، و هل يعقل ان يتم تقديم الخطوط العريضة للمعرض دون حضور نساء و رجال الاعلام المحليين بجهة سوس ماسة علما أن الدعم المقدم من طرف غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات و جهة سوس ماسة المقدر بالملايين من أموال دافعي الضرائب .

فبعد نسخة 2018 التي احتضنتها مدينة مراكش، ستقام الدورة الثامنة هذه السنة بأكادير من 12 إلى 14 نونبر 2019، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من 50 جنسية، و200 مقاولة مبتكرة.

هل إحترم رئيس الجهة الحافيدي ورئيس غرفة غرفة التجارة والصناعة ” أشنكلي” مفهوم الجهوية التي يمثل الاعلام المحلي أحد مقوماتها؟؟

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