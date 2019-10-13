مغاربة إسبانيا عالقون بسبب تهاون القنصلية و غياب التنسيق مع الداخلية.

ع. اللطيف بركة : هبة بريس

مهاجرون مغاربة يعملون بإسبانيا وجدوا أنفسهم عالقين بالمغرب بعدما رفضت الداخلية تجديد جوازات سفرهم بسبب تهاون قنصلية المغرب ببرشلونة في عملية حذف جوازات السفر القديمة من النظام المعلوماتي للقنصلية (système ).

و قد تسبب هذا الوضع الغريب لمهاجرين مغاربة في وضعية غريبة، حيث أن أغلبهم جاء للمغرب قصد تجديد جواز سفره أو تسوية أغراض إدارية أو في عطلة، و تركوا وراءهم عائلاتهم بإسبانيا و لا يستطيعون الالتحاق بأبنائهم بسبب عدم تجديد جواز سفرهم المنتهية صلاحيته.

و يعاني عشرات المغاربة من تعثر مصالحهم في إسبانيا و البعد عن أبناءهم، و هم مضطرون لأداء واجبات الكراء و مصاريف العائلة بإسبانيا من المغرب دون مصدر رزق حالي، و معظمهم مهدد بالفصل بسبب الغياب عن العمل.

هذه الوضعية الغريبة استمرت لحد الآن لازيد من ثلاثة أشهر يجد فيها المهاجر المغربي نفسه تاءها بين مصالح وزارة الداخلية التي ترفض تسليم جواز سفر مادامت القنصلية ببرشلونة لم تقم بحذف الجواز القديم من النظام المعلوماتي.

و لحد الآن يتم تسوية هذا المشكل بشكل فردي تدريجيا دون إيجاد حل جماعي، و أمام التسويف الذي يواجه به المهاجرون من طرف مصالح وزارة الداخلية و عدم تمكنهم من الإتصال بقنصلية المملكة ببرشلونة بسبب عدم اشتغال الخط الهاتفي الموضوع رهن إشارة الجالية بالموقع الرسمي للقنصلية، فإن الجالية المغربية بإسبانيا تطالب وزيري الداخلية والخارجية بالتنسيق فيما بين مصالح الوزارتين لإخراج المهاجرين المغاربة العالقين بالتراب الوطني من هذه المحنة التي استمرت لشهور.

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