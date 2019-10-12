العثماني : بقا فيا غير بوليف…مشا هو الأول

هبة بريس ـ الرباط
قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، الذي غادر سفينة الحكومة، كان هو أول وزير يقدم مقترحا بإلغاء كتابات الدولة.
وأوضح العثماني، خلال مشاركته في الملتقى الوطني الخامس للكتاب المجاليين لحزب البيجيدي، الذي عقد صباح اليوم السبت، أن بوليف لم يكن يعلم بأن المقترح الذي قدمه لرئاسة الحكومة سيعصف به هو الأول.
وقال العثماني مازحا، بقا فيا غير بوليف لقدم مقترح ومشا هو الأول”.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن نجيب بوليف قام بعدة إنجازات في قطاع النقل، وهذا الأمر لا يمكن أن ننكره.
وفي شق اخر ، وبخصوص التعديل الحكومي، أبرز العثماني، أن إخراج الحكومة الجديدة في تشكيلتها الحالية، هي رسالة سياسية، مردفا أن الذين استوزروا باسم الأحزاب كانوا جميعا من اقتراح الأحزاب السياسية، ولم يأت أحد من خارج الأحزاب.
وتابع بالقول: “نعم عندنا أشخاص تكنوقراط وهذا ليس عيبا إذا توافقنا”، مبينا أنه لا ينبغي أن نربط أمورا لا رابط لديها لأن الاتفاق تم بالتوافق مع الأغلبية وإسناد المسؤوليات ببعض الكفاءات خارج الأحزاب السياسية لا بأس به.
غير معروف
في 20:11
بقا فيك بوليف مسكين واش حيت كيخدم مصالح المغاربة اولا حيت تحيدات ليه الرضاعة و هو مزال مسكين صغير على الفطام.اللي ماتيحشمش الله يلعنو.
مغربية
في 21:03
وما هو الانجاز الذي قدمه يا ترى
الفقير
في 21:34
وظفو في.دارك اش قدم للشعب دار انجاز وحنا مسقنا.خبار سير الله يعفو علينا وعليك
كوكراشة
في 22:26
إنشاء الله 2021 ميبقا حتى واحد من حزب بياعين الدين
مواطن
في 22:28
لم ينس المغاربة ظلم بوليف لهم في رفع ثمن رخص السياقة. وارتفعت معه الرشوة التي أصبحت واجبة للمشرفين على إعطاء الرخص، فمن 200 درهم إلى 400 درهم،
إضافة إلى ارتفاع ماتفرضه مدارس تعليم السياقة، وفق قانون بوليف،
فماذا تقول يابوليف أمام الله، رحلت غير مأسوف عليك.
ولم تغير مدارس تعليم السياقة، من مستوى جودة التعليم، ارتفع ثمن السياقة فارتفعت الاتاوات ،
مغربية غيورة
في 22:38
مسكين ..كون غير ساندتيه ومشيتي معاه لا انت لا هو لا الآخرين طفرتوها لينا
مواطن
في 23:15
غير مأسوف عليه وعلى أمثاله