العثماني : بقا فيا غير بوليف…مشا هو الأول

هبة بريس ـ الرباط

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، الذي غادر سفينة الحكومة، كان هو أول وزير يقدم مقترحا بإلغاء كتابات الدولة.

وأوضح العثماني، خلال مشاركته في الملتقى الوطني الخامس للكتاب المجاليين لحزب البيجيدي، الذي عقد صباح اليوم السبت، أن بوليف لم يكن يعلم بأن المقترح الذي قدمه لرئاسة الحكومة سيعصف به هو الأول.

وقال العثماني مازحا، بقا فيا غير بوليف لقدم مقترح ومشا هو الأول”.

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن نجيب بوليف قام بعدة إنجازات في قطاع النقل، وهذا الأمر لا يمكن أن ننكره.

وفي شق اخر ، وبخصوص التعديل الحكومي، أبرز العثماني، أن إخراج الحكومة الجديدة في تشكيلتها الحالية، هي رسالة سياسية، مردفا أن الذين استوزروا باسم الأحزاب كانوا جميعا من اقتراح الأحزاب السياسية، ولم يأت أحد من خارج الأحزاب.

وتابع بالقول: “نعم عندنا أشخاص تكنوقراط وهذا ليس عيبا إذا توافقنا”، مبينا أنه لا ينبغي أن نربط أمورا لا رابط لديها لأن الاتفاق تم بالتوافق مع الأغلبية وإسناد المسؤوليات ببعض الكفاءات خارج الأحزاب السياسية لا بأس به.

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