اكادير : مقتل عسكري من فرقة ” حذر” برصاصة طائشة

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ع بركة ـ هبة بريس
أكدت مصادر لـ “هبة بريس “، أن جنديا تابع لفرقة “حذر” بأكادير لفظ أنفاسه زوال اليوم السبت 11 أكتوبر الجاري، إثر إصابته برصاصة طائشة .
الضحية نقل في حالة حرجة إلى المستشفى العسكري، حيث فارق الحياة، متأثرا بجراحه.
وحسب المصدر ذاته، فقد تسبب الحادث في حالة استنفار كبيرة عاشتها قيادة الدرك الملكي والجيش، بعد إشعارهما ، إذ انتقل مسؤولون دركيون و عسكريون كبار إلى المنطقة العسكرية للوقوف على ظروف الحادث المأساوي .
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حدو وزان
في 00:58
اخبار الكيلو او اخبار الجوطية
اصيب برصاصة طاءشة من اي اتت وما مصدرها هل ياترى من الواد الحار
يوسف
في 06:33
هتزت ثكنة قوات التدخل السريع بأكادير زوال اليوم، على وقع حادثة راح ضحيتها جندي تابع لقوات حذر.
وفي التفاصيل، تقول مصادر محلية أن الجندي أطلق على نفسه ثلاث رصاصات، داخل مقر عمله، ليتم نقله على وجه السرعة للمستشفى العسكري بنفس المدينة وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.
وحلت العناصر الأمنية بكافة أجهزتها وتلاوينها، حيث جرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة الأسباب وراء هذه الواقعة، التي من المرجح أن تكون حادثة انتحار بسبب مشاكل عائلية كان يعيشها الجندي.