اكادير : مقتل عسكري من فرقة ” حذر” برصاصة طائشة

ع بركة ـ هبة بريس

أكدت مصادر لـ “هبة بريس “، أن جنديا تابع لفرقة “حذر” بأكادير لفظ أنفاسه زوال اليوم السبت 11 أكتوبر الجاري، إثر إصابته برصاصة طائشة .

الضحية نقل في حالة حرجة إلى المستشفى العسكري، حيث فارق الحياة، متأثرا بجراحه.

وحسب المصدر ذاته، فقد تسبب الحادث في حالة استنفار كبيرة عاشتها قيادة الدرك الملكي والجيش، بعد إشعارهما ، إذ انتقل مسؤولون دركيون و عسكريون كبار إلى المنطقة العسكرية للوقوف على ظروف الحادث المأساوي .

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