التمييز في المنح الدراسية للطلبة المغاربة بالخارج يهدد مستقبلهم

هبة بريس ـ الرباط
يشتكي الطلبة المغاربة بالخارج من التمييز الذي يطالهم بخصوص المنح المالية المقدمة لهم لإتمام دراستهم الجامعية بفرنسا، معتبرين أن طلبة بعض الشعب حصلوا على منحهم كاملة بينما تم إقصاء طلبة شعب أخرى من هذه المنح.
وحسب تصريح بعض الطلبة لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، فمثلا طلبة الهندسة يتم دعهم بمنح بنسبة 100% في جميع مراحل دراستهم، بينما يتم منح طلبة الاقتصاد و التسيير فقط نسبة 50٪ او أقل علماً أن مدارس الهندسة شبه مجانية على عكس مدارس التجارة باهظة التكاليف).
وحسب ذات التصريحات فإن عدد طلبة الاقتصاد بالأقسام التحضيرية المستفيدين من المنح في تدني ملحوظ، حيث شهدت السنة الماضية حصول 199 طالبة وطالبة على المنحة بينما شهدت هذه السنة دعم 95 طالبة وطالبة فقط، مؤكدين على أن السبب راجع بالأساس إلى حذف المنحة لكل من طلبة neoma و kedge الذين يشكلون النسبة الأكبر بمدارس الاقتصاد بفرنسا.
وأضاف الطلبة بأن الجهة المكلفة بالطلبة المغاربة بالأقسام التحضرية للمدارس العليا و الملتحقون بالمدارس الفرنسية، ترفض فتح أي باب حوار أو تواصل مع الطلبة في هذا الخصوص مع عدم تقديم أي أجوبة عن استفساراتهم.
وأشار الطلبة المتضررين، إلى أنهم أصبحوا يفكرون في التخلي عن دراستهم بسبب ارتفاع تكاليف الكراء والأكل واللباس، الأمر الذي أصبح يهدد مشوارهم الدراسي ومستقبلهم بصفة عامة.
وفي الختام طالب الطلبة المتضررين بإضافة لائحة ثانية من المستفيدين من المنح المالية،كحل أساسي لاستكمال حياتهم الدراسية بأرض المهجر، مع تأكيدهم على تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة المغربية بفرنسا لتحقيق مطلبهم العادل ألا وهي ”الحق في التعليم“.
طالب سابق
في 16:12
المنحة لمن يفيد الوطن وأنتم جلكم تبقون في أوربا ولا يستفيد منكم بلدكم العبث بعينه يجب على من لايرجع لبلده إرجاع منحته كاملة كما تفعل فرنسا مع طلبتها
غير معروف
في 17:22
وزارة التعليم فاشلة بكل المقاييس ويجب حدف هده الوزارة حيت لم تحل اي مشكل
غير معروف
في 17:52
Il est injuste d’octroyer 200 bourses au titre de l’année 2018 et seulement 95 cette année .On est entrain de former notr
e élite. Et ça n’a pas de prix.
مجرد راي لاغير
في 18:56
حتى المنح الدراسية و الوجهة الافضل للبعثةالدراسية يتدخل فيها لوبي فساد و يمنحها لأولادي ماما غطني لارسالهم الى أوروبا الغربية و كندا و امريكا اما بالنسبة لأولاد الشعب البسطاء المتفوقين يرسلونهم الى أوربا الشرقية او اسيا او افريقيا.قصة حقيقية وقعت لاشخاص من بسطاء الشعب الى هاته الوجهات التي لا يرغب فيها اولاد ماما غطني.
الوالدة
في 21:38
كما قالوا الاخوان هذا لوبي يلعب باولاد الشعب المتفوقين جابوها على ذراعهم يجب تشجيعهم من الدولة لا كسرهم بتفضيل اولاد المسؤولين عللى ولاد الشعب اللي ربي عالم بيهم كيفاش وصلوا لتما.شحال من طالب غينسحب حيت ماعندوش باش كيمل ويضيعلو مستقبلو غيبقى لا هنا لا لهيه علالاقل كان يخبروهم مني دفعوا الملف هاذي شهر :اودي نت فهاذ المرسة هاذ العام معندكومش المنحة ماشي خداو الملف وقبلوه …. لا حوار ل والو هذا حق خصهوم يردوهليهم في اقرب الاجال باش ميضيعوش داك الوليدات لي هذي ٢٠ سنة واليدهوم كيجريو باش يوصلوهوم
محمد العلمي
في 12:08
أوائل الأقسام التحظيرية العمومية تم رفض ملف منحتهم بينما أصحاب uir الجامعة الخاصة و كلية بنجرير الخاصة التي تفوق تكاليفهم 120000 درهم للسنة تم قبول منحتهم من طرف السفارة المغربية المتواجدة بفرنسا !! أنصح الطلبة المضلومين أن يزيدون سخطا على بلادهم و عدم الرجوع إليها