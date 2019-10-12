التمييز في المنح الدراسية للطلبة المغاربة بالخارج يهدد مستقبلهم

هبة بريس ـ الرباط

يشتكي الطلبة المغاربة بالخارج من التمييز الذي يطالهم بخصوص المنح المالية المقدمة لهم لإتمام دراستهم الجامعية بفرنسا، معتبرين أن طلبة بعض الشعب حصلوا على منحهم كاملة بينما تم إقصاء طلبة شعب أخرى من هذه المنح.

وحسب تصريح بعض الطلبة لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، فمثلا طلبة الهندسة يتم دعهم بمنح بنسبة 100% في جميع مراحل دراستهم، بينما يتم منح طلبة الاقتصاد و التسيير فقط نسبة 50٪ او أقل علماً أن مدارس الهندسة شبه مجانية على عكس مدارس التجارة باهظة التكاليف).

وحسب ذات التصريحات فإن عدد طلبة الاقتصاد بالأقسام التحضيرية المستفيدين من المنح في تدني ملحوظ، حيث شهدت السنة الماضية حصول 199 طالبة وطالبة على المنحة بينما شهدت هذه السنة دعم 95 طالبة وطالبة فقط، مؤكدين على أن السبب راجع بالأساس إلى حذف المنحة لكل من طلبة neoma و kedge الذين يشكلون النسبة الأكبر بمدارس الاقتصاد بفرنسا.

وأضاف الطلبة بأن الجهة المكلفة بالطلبة المغاربة بالأقسام التحضرية للمدارس العليا و الملتحقون بالمدارس الفرنسية، ترفض فتح أي باب حوار أو تواصل مع الطلبة في هذا الخصوص مع عدم تقديم أي أجوبة عن استفساراتهم.

وأشار الطلبة المتضررين، إلى أنهم أصبحوا يفكرون في التخلي عن دراستهم بسبب ارتفاع تكاليف الكراء والأكل واللباس، الأمر الذي أصبح يهدد مشوارهم الدراسي ومستقبلهم بصفة عامة.

وفي الختام طالب الطلبة المتضررين بإضافة لائحة ثانية من المستفيدين من المنح المالية،كحل أساسي لاستكمال حياتهم الدراسية بأرض المهجر، مع تأكيدهم على تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة المغربية بفرنسا لتحقيق مطلبهم العادل ألا وهي ”الحق في التعليم“.

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