سجناء يحتجون على “الامتيازات التفضيلية” لبوعشرين في سجن عين البرجة

هبة بريس ـ الرباط

علمت هبة بريس ان سجناء بعين البرجة قاموا باحتجاجات داخلية بعد مشاهدتهم للامتيازات التي يستفيد منها السجين توفيق بوعشرين دون غيره من السجناء .

وقالت ذات المصادر ان سجناء عين برجة يعلمون ان بوعشرين يتمتع بامتيازات وخدمات اسثنائية ومعاملة تفضيلية كتوفره على سرير طبي وتلفاز من الحجم الكبير مرتبط بجهاز استقبال القنوات الفضائية وهو ما اثار حفيظتهم

كما يقوم بوعشرين باستغلال زنزانة مجاورة مجهزة بكافة اواني المطبخ والة كهربائية لتسخين الوجبات ـ بالاضافة الى ان ادارة السجن تعمل على تمديد اوقات فسحته والوقت المخصص لاجراء مكالماته الهاتفية وذلك مرتين في الاسبوع ولمدة 10 دقائق في كل مرة .

وتشر المعطيات الواردة ان الأخير يتجاوز في العديد من المرات المدة المسموح بها اثناء لزيارات العائلية وتسمح بادخال قارورات العطور له داخل السجن .

ولم يرق لسجناء عين البرجة ان تكون زنزانة الاخير متميزة عن غيرها بعدما شوهد توسط غرفته مائدة فوقها جرايد دولية ووطنية وقطع شكولاتة ومواد للحلاقة والتنظيف وساعة حائطية ، فيما يظل باب زنزانته مفتوحا 24 / 24

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