مصدر عسكري :”القوات المسلحة الملكية لم و لن تقوم بأي حوار مع جبهة البوليساريو“

هبة بريس - الرباط

نشرت بعض المنابر الإعلامية تقاريرا إخبارية تضم تأويلات مغلوطة عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي قدمه أمام مجلس الأمن الدولي، حول الصحراء المغربية و ذالك بزعمها وجود تفاهم بين القوات.

وكشف مصدر عسكري، على أنه و للإحاطة بالعلم فإن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لا يحيز إلى هذا المفهوم. و أن القوات المسلحة الملكية لم و لن تقوم بأي حوار مع جبهة البوليساريو.

وأشار ذات المصدر الذي فنذ هاته التأويلات، على أن القوات المسلحة الملكية تتعاون بصفة دائمة مع المينورسو من أجل إحترام وقف إطلاق النار المنصوص عليه، موضحاً على أن الفقرة 26 و 27 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة واضح و صريح و يخص بمشاركة القوات المسلحة الملكية مع بعثة المينورسو من أجل تطبيق الإتفاق العسكري رقم 1، و أن هذه الآلية العسكرية هي مشتركة بين القوات المسلحة الملكية و بعثة المينورسو.

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