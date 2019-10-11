الاوقاف تشُن حربا على الأئمة المتطفلين على الولائم

وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دعوة لبعض من رؤساء المجالس العلمية، إلى التحقيق والبحث بشأن بعض أئمة المساجد الذين يتطفلون على الولائم والمناسبات التي ينظمها بعض المواطنين.

واشارت الوزارة في مراسلتها التي عنونتها ب ” الأئمة المتطفلين على الولائم والمناسبات” ان بعض الأئمة يحضرون لولائم سواء كانت أعراسا أو جنائز أو عقيقة أو صدقة في مناسبة معينة، درن ان تكون قد وجهت لهم دعوة للحضور.

واضافت الوزارة بان اعداد كبيرة من الأئمة يتوجهون رفقة بعض من المتطفلين ممن لا يزاولون أي مهمة بالمساجد، وأغلبهم من القراء في المقابر، الى المناسبات الأمر الذي يضع صاحب المناسبة في حرج شديد، ويكلفه أعباء إضافية بسبب العدد الزائد من الحضور.

وطالبت الوزارة عبر مراسلتها من بعض رؤساء المجالس العلمية، إجراء بحث في هذه الممارسات التي تنافي شروط الإمامة، وفي مقدمتها التحلي بالأخلاق الحسنة والمروءة والسمت الحسن، والترفع عن السلوكات المشينة أو التي من شأنها أن تخدش كرامة القيم الديني.

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