المنتخب المغربي يكتفي بالتعادل أمام ليبيا

هبة بريس - شفيق عنوري - أحمد المساعد

اكتفى المنتخب الوطني المغربي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعته بنظيره الليبي، على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة.

وكان المنتخب الوطني السباق للتسجيل عن طريق جواد الياميق في الدقيقة الـ 20، قبل أن ينجح سند الورفلي في إدراك التعادل لليبيا، عند الدقيقة الـ 42.

واستغل البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، المباراة من أجل إشراك عدد من اللاعبين الذين لم يخوضوا وديتي سبتمبر، في أفق إيجاد التوليفة المناسبة.

وعرفت المباراة غياب عدد من اللاعبين الأساسيين لـ”الأسود” بسبب الإصابة، على رأسهم حكيم زياش، ونصير مزراوي وأشرف حكيمي، ورومان سايس ونبيل درار.

ويعتبر هذا اللقاء هو الثالث للمدرب خليلوزيتش، على رأس الجهاز الفني لـ”أسود الأطلس”، بعد الأول أمام بوركينافاسو والثاني ضد النيجر.

يشار إلى أن المنتخب الوطني، تنتظره مباراة ودية ثانية، أمام نظيره الغابوني، يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

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