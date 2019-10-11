مجهول يقضي نحبه إثر سقوط من أعلى عمارة سكنية بالجديدة

احمد مصباح ـ هبة بريس

علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن رجلا، حوالي 42 سنة، تجهل هويته، لقي حتفه، إثر سقوطه، في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الخميس، من سطح عمارة سكنية تتكون من 4 طوابق، تطل على شارع جبران خليل جبران بحي السلام بعاصمة دكالة.

وفد استنفرت النازلة السلطة المحلية، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الثالثة، صاحبة الاختصاص الترابي، والذي انتقل فور إشعاره، إلى مسرح الواقعة، وأخبر المصالح الشرطية، وثكنة الوقاية المدنية، التي أوفدت سيارة إسعاف، نقلت جثة الضحية إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي، لإخضاعها، بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي الذي من شأن نتائجه أن تكشف عن السبب الحقيقي للوفاة، والذي يظل مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما فيها فرضية الانتحار، والسقوط العرضي..

ومن غير المستبعد أن تكون وفاة الضحية الذي كان يتردد قيد حياته على حي السلام، بفعل فاعل، جريمة قتل عمد أو غير متعمدة. وهذا ما يتعين على المحققين لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، سيما تقنيي مسرح الجريمة من المصلحة العلمية والتقنية، والفرقة الجنائية، استحضاره بقوة والتركيز عليه في الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي يجرونها، في إطار البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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