البروفسور العلمي :زراعة القوقعة السمعية هو الخيار الامثل لفاقدي السمع

ع. محياوي _ ربيع بلهواري

في تصريح خاص لهبة بريس عبر البروفسور امين العلمي رءيس مصلحة الانف والحنجرة بالمستشفى الجامعي بفاس ان نظام زراعة القوقعة الالكترونية يساعد على استعادة حاسة السمع للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الحسّي العصبي الذي تتراوح درجته بين حادّ إلى عميق. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذي يعانون من هذا النوع من فقدان السمع فيفضل ان تجرى لهم عملية زرع هذه التقنية قبل ان يبلغوا سن الخمس سنوات وذلك قبل ان تضمر الخلايا العصبية المسؤولة عن السمع.

وقد اكد البروفسور في هذا الصدد ان زراعة القوقعه الالكترونيه الجهاز الطبي الدي بدا المستشفى الجامعي يقوم بها مند 2010 تعد الخيار الامثل القادر على تعويض هذه الحاسّة. ويعمل هذا الجهاز من خلال تجاوز الأجزاء المُعطلة في الأذن الداخلية وتوفير تحفيز كهربائي مباشرة لأنسجة العصب في قوقعة الأذن اذ يتكون نظام زراعة القوقعة الالكترونية من قطعتين: معالج صوتي خارجي، يوضع بأريحية خلف أو خارج الأذن، و زرعة قوقعة داخلية، توضع عن طريق الجراحة تحت الجلد.

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