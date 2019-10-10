أشيبان :” فرع الإخوان المسلمين في المغرب استطاع الإبقاء على الحكومة قائمة وربح عامين إضافية” 

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس
قال خالد اشيبان عضو المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة ، ان “البيجيدي” تعامل مع التعديل الوزاري بذكاء انتخابي كبير، وان اخوان العثماني تقدّموا خطوة إلى الأمام، وخرجوا ” رابحين” من هذا التعديل.
واضاف اشيبان في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” :” ان حزب العدالة والتنمية حافظ على وزارة الأسرة والتضامن، وبالتالي ضمن بقاء سيطرته على التضامن الوطني بكل ما للكلمة من معنى وايضا على وزارة التشغيل، وبالتالي بقاء سيطرته على أنابيك.. كما تمكن من الوزارة المكلفة بمغاربة الخارج، وضمن رقعة جديدة لنفوذه سيستغلها جيدا لتقوية شبكة الجمعيات التابعة له ولتنظيم الإخوان خارج المغرب .. “.
وزاد اشيبان بان حزب المصباح ورغم خسارته لكتابة الدولة في النقل لكنه حافظ على الوزارة الوصية وكأن شيئا لم يتغير، والابقاء ايضا على وزارة الطاقة والمعادن التي آلت لعزيز الرباح.
واردف اشيبان ان المصباح خسر حقا الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، الا انه بسط سيطرته على الجامعات من خلال وضع المقربين على رأس الكليات والشُعَب وفتح التسجيلات في كل شيء للمنتمين لمنظمة التجديد الطلابي، قائلا :”والأهم بالنسبة لفرع الإخوان المسلمين في المغرب أنه استطاع الإبقاء على الحكومة قائمة ولم تسقط، وربح عامين إضافية.”
mjd
في 21:30
هل ربحوا شيئا الله أعلم , ولكن من المؤكد انهم خسروا ثقة الشعب ولا أدري ما و قع بهم دينيا ,
سعيد المغربي
في 21:59
إنك تعترف بأنه بزنس وسيطرة وهيمنة لا غير.لكن نسيت أن التكنوقراط الوافدين الجدد أقوياء بشواهدهم ومسيراتهم و وطنيتهه المشهودة لهم، لا هم إخوان ولا شياطين بل هم مغاربة أحرار وأفضل منكم بكثير. سوف يطردونكم مذلولين إن شاء الله . أليست الإستحقاقات قريبة؟ سوف أحتفل عند طردكم وأأكد أنني لست متحزبا، فقط أهتم بشؤون بلادي العزيزة وأنتم الباجدة لم يعد يطقكم أحد بنفاقكم وكذبكم وأخلاقكم السيئة .
ملاحظ
في 00:33
ما بني على باطل فهو باطل أقول لأشيبان – اسمح لي حزبكم امكلخ باقي ما ابغيتوش اتعيقو – حزب المصباح عرف من أين تأكل الكتف لأن أنيابكم لم تقدر على عض الإخوان ولكن فلحتم في نهش لحم بعضهم البعض – العماري ومن معه ابقاو مقابلين بنكيران وحزبه حتى عياو أومشا العماري فحالو – وجاء بنشماس ولم يستفد من أخطاء العماري وبدلا من معالجة أخطاء العماري الحزبية والسياسية استمر في نفس الأسلوب القديم في الهجوم على الإخوان حتى – خرجو ليه اصحابو اليوم من جنبو باغين ياكلوه – ما يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة اليوم هل هو لعنة باها أم دعوات بنكيران أم نية الإخوان أم كلهم مجموعين
Ahmed
في 05:04
كلام فارغ.
من الأحسن سير شوف ليك شي طبيب راه الإخوان المسلمين قريب ايلان ليك حتى فطبسيل د الكاملة.