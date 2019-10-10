أشيبان :” فرع الإخوان المسلمين في المغرب استطاع الإبقاء على الحكومة قائمة وربح عامين إضافية” 

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

قال خالد اشيبان عضو المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة ، ان “البيجيدي” تعامل مع التعديل الوزاري بذكاء انتخابي كبير، وان اخوان العثماني تقدّموا خطوة إلى الأمام، وخرجوا ” رابحين” من هذا التعديل.

واضاف اشيبان في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” :” ان حزب العدالة والتنمية حافظ على وزارة الأسرة والتضامن، وبالتالي ضمن بقاء سيطرته على التضامن الوطني بكل ما للكلمة من معنى وايضا على وزارة التشغيل، وبالتالي بقاء سيطرته على أنابيك.. كما تمكن من الوزارة المكلفة بمغاربة الخارج، وضمن رقعة جديدة لنفوذه سيستغلها جيدا لتقوية شبكة الجمعيات التابعة له ولتنظيم الإخوان خارج المغرب .. “.

وزاد اشيبان بان حزب المصباح ورغم خسارته لكتابة الدولة في النقل لكنه حافظ على الوزارة الوصية وكأن شيئا لم يتغير، والابقاء ايضا على وزارة الطاقة والمعادن التي آلت لعزيز الرباح.

واردف اشيبان ان المصباح خسر حقا الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، الا انه بسط سيطرته على الجامعات من خلال وضع المقربين على رأس الكليات والشُعَب وفتح التسجيلات في كل شيء للمنتمين لمنظمة التجديد الطلابي، قائلا :”والأهم بالنسبة لفرع الإخوان المسلمين في المغرب أنه استطاع الإبقاء على الحكومة قائمة ولم تسقط، وربح عامين إضافية.”

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