مجرم يصيب رجل امن اثناء توقيفه بقلعة السراغنة.

ضاهر محمد – مراكش

تعرض رجل امن برتبة مقدم رئيس ليلة امس لإصابات بليغة على مستوى الوجه اثناء محاولة توقيف ثلاثة اشخاص مبحوث عنهم كانو في حالة سكر طافح بالشارع العام.

وتعود تفاصيل الحادث، اثناء قيام عناصر الامن بحملات تمشيطية بحي قصر اضراوة، حيث عاينوا ثلاثة اشخاص في حالة سكر طافح، واثناء محاولة توقيفهم هاجم شخص رجل امن بواسطة سلاح ابيض من الحجم الكبير اصيب على اثره بجره غائر على مستوى الوجه، ليتم توقيفه من طرف عناصر الامن وشل حركته رغم المقاومة، وكذلك توقيف باقي الاشخاص الذين كانوا برفقته.

وتم نقل رجل الامن صوب المستعجلات من اجل تقديم الاسعافات، كما تم اقتاد الموقوفين لمقر الشرطة القضائية من اجل تحرير محضر الايقاف ووضعهم تحت الحراسة النظرية قبل عرضهم امام النيابة العامة.

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