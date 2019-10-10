القضاء يحكم ببطلان قرار طرد بنشماش لكودار

هبة بريس ـ الرباط

قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الخميس، بإبطال قرار الطرد الذي تعرض له سمير كودار، أحد أهم كوادر تيار “المستقبل” من قبل حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وكان حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصتالة والمعاصرة، أصدر شهر يونيو الماضي، قرارا بطرد سمير كودار من صفوف البام، عقب الأحداث التي رافقت عملية انتخاب هياكل اللجنة التحضيرية، في ماي الماضي.

ومن المتوقع أن يعيد حكيم بنشماش مسطرة الطرد في حق سمير كودار مجددا وبطريقة تحترم الإجراءات الشكلية كلها، إذ سيعمل على استدعاء كودار للاستماع إليه في لجنة الأخلاقيات، وبعدها سيصدر قرار جديدا بالطرد

ويعرف ان حكيم بنشماش طرد مجموعة من القياديين في “البام” من ضمنهم سمير كودار بدعوى أنهم ارتكبوا أخطاء جسيمة ولم يلتزموا بقوانين الحزب، كما لم ينضبطوا للقرارات التي تتخذها أجهزته.

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