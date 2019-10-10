أمكراز يتسلم حقيبة التشغيل ويصرح :”كما حلق يتيم بالطائرة سنسير بها بالسرعة القصوى“

هبة بريس - الرباط

سلم محمد يتيم الوزير السابق، حقيبة وزارة الشغل والإدماج المهني للكاتب الحالي لشبيبة العدالة والتنمية، والمحامي، محمد أمكراز المعين من طرف الملك .

وخلال حفل تسليم الحقيبة الوزارية، قال محمد يتيم، بأن الحقيبة الوزارية هي اجتماعية بامتياز وتحتاج إلى حس اجتماعي، إضافة إلى أن الوزارة غنية بالكفاءات في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير السابق، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالشيء الكبير من خلال مصالحها المركزية والخارجية وكذا المؤسسات العمومية التابعة لوصايتها. كما وجدت كل الدعم من طرف كل مسؤولي وأطر الوزارة الذي دعاهم لمضاعفة الجهد والدعم للوزير محمد أمكراز.

كما ختم كلمته بنصيحة للوزير الحالي محمد أمكراز على أن الكفاءة والمردودية هو المؤشر الوحيد الذي اعتمده في العمل مع أطر الوزارة وفي التعيينات جميعها، داعيا بالتوفيق له في مهمته الجديدة.

من جانبه أثنى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، على سلفه السابق محمد يتيم، مشيرا إلى أنه اشتغل بكل تفان ونكران ذات، معتبرا أن الوزارة التي تسلم مفاتيحها مهمة وحساسة على اعتبار أنها تشتغل على ملفات حساسة وتستهدف فئات اجتماعية.

وأضاف المحامي محمد أمكراز، على أن المغاربة في التاريخ حين يتعاونون يصنعون المعجزات وحين يحضر منطق الصراع تحدث الكوارث. لهذا سنعمل مع الجميع بروح التعاون والشركة. كما اعتبر أن العمل والجدية والفعالية والنزاهة واستحضار مصلحة الوطن، عي قيم ومعاني هي التي تبني الأوطان وتنهض بها. على حد تعبيره.

وختم محمد أمكراز، الذي يعتبر الوزير المفاجأة في حكومة سعد الدين العثماني، بالقول :”سنسرع الأداء ونستكمل الأوراش المفتوحة، فكما حلق يتيم بالطائرة سنسير بها بالسرعة القصوى. ما سيلحق الفئات الهشة في المجتمع بالنظر إلى الملفات التي تشتغل عليها الوزارة هو مسؤولية كبيرة وتستلم جهدا كبيرا.. ما سمعته من ذ يتيم من أوراش ونفس إيجابي في الوزارة يجعلني متفائلا“.

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