جرسيف : سب الذات الإلهية والعنف ضد الاصول .. من يحمي احمد الصبار ؟

هبة بريس ـ الرباط

لا زال الراي المحلي بجرسيف ينتظر القرارات التأديبية في حق ابن عاق طاوعه ” تفكيره الاجرامي ” على ضرب والده ورميه في العراء دون ان تتحرك بداخله الرأفة والرحمة نحو اب لا حول له ولا قوة .

القضية التي يبدو انها دخلت ” الثلاجة ” تجاوب معها الراي المحلي الجرسيفي بكثير من الاستياء والادانة خصوصا وان المعني بالامر اطار بوزارة التربية الوطنية .

ولم تتوقف تجاوزات هذا الاطار عند “الصاعقة” التي لم تعتد ساكنة جرسيف السماع بها ، بل شاءت الأقدار ان يتاكد الجميع من ان المدعو احمد الصبار يتمتع باخلاق غاية في الدناءة والرداءة بعدما تعمد التطاول على الذات الالهية وذلك من خلال رسالة تواصلية على الواتساب مع احد المواطنين بجرسيف .

تجاوزات المدعو احمد الصبار لا تتوقف .. فمنها الاخلاقية وايضا القانونية حيث لا يكثرت هذا ” المتصرف التربوي ” للقوانين المعمول بها لدى الوظيفة العمومية بتمرده المتواصل على اوقات العمل وتواجده المستمر بعمالة جرسيف كاعلامي يراهن على التشهير من اجل البقاء خارج حسابات الجزر .

تجاوزات ” الصبار ” التي يعرفها الصغير والكبير احالته ذات مرة على الاعتقال ولولا تنازل المتضرر لكان الصبار صاحب سوابق عدلية وبالرغم من ذلك لازال جنون هذا المسؤول متواصل عبر التشهير والاساءة للغير والابتزاز .

الجرائم الاخلاقية التي ارتكبها ” الصبار ” يفترض ان تجد من يتفاعل معها قضائيا سيما وان حالات مماثلة احيلت على القضاء وتم البث فيها باحكام متفاوتة .

اما جرائمه القانونية المتعلقة بالهدر الزمني للوظيفة العمومية فهذا امر تتحمل مسؤوليته وزارة التربية الوطنية وكذا عمالة جرسيف التي لا تود مساءلة ” الصبار ” عن تواجده كاعلامي بمقرها في الوقت الذي يجب ان يكون منضبطا بعمله الذي يستخلص منه راتب شهري قار .

ان النيابة العامة بجرسيف مطالبة بفتح تحقيق نزيه في تجاوزات ” الصبار ” الذي عات في ارض جرسيف تشهيرا للغير وسبا للذات الالهية وهدرا للزمن الوظيفي ..واذا تعذر ايقاف خدلقات الصبار فهذا يمكن ربطه بوجود ” ظهر ” يحميه ومسؤول يزكيه ضدا في القانون الذي يسطر على الجميع

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