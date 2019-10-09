عثر على حقيبة مملوءة بالنقود وأرجعها لصاحبتها … أوزون تكافئ ”العامل البطل“ (صور)

هبة بريس - الرباط

قرر المدير العام لشركة أوزون للنظافة والخدمات، عزيز البدراوي، يومه الأربعاء، مكافأة عامل نظافة يشتغل بمدينة خريبكة بمبلغ مالي قدره 10000درهم، إضافة إلى الديار المقدسة رفقة مجموعة من المعتمرين الخاصين بالشركة ذاتها.

وجاءت مكافأة عامل النظافة الذي يدعى ”بوشتى“، بعد سلوكه الأخلاقي الذي أبهر به الجميع وأعطى درساً في الأخلاق والإنسانية لزملائه في العمل وساكنة المدينة وللمغاربة جميعا، وذلك بعدما عثر على حقيبة يديوة تحوي مبلغ مالي قدره 5000درهم، معيداً إياها لصاحبتها التي أصرت على مجازاته بمبلغ مالي جراء سلوكه هذا غير أن رفض بالمطلق تسلم ولو درهم واحد منها .

واستقبل الرئيس المدير العام عزيز البدراوي، عامل النظافة “بوشتى” بمقر الشركة بالرباط بحضور المديرة العامة، حنان بنعمر، وباقي أطر الشركة، حيث أشاد البدراوي بهذه المناسبة بسلوك رجل النظافة هذا وما يحمله من درس أخلاقي لنا جميعاً، حيث وبالرغم من وضعه الاجتماعي المحتشم، أبى إلا أن يمنح الحقيبة لصاحبتها .

هذا وعبر عامل النظافة ”بوشتى“ خلال ذات الحفل عن سعادته البالغة بالمبلغ المالي والعمرة والهاتف الذكي الممنوحة إليه من طرف شركته المشغلة أوزون، موضحاً بأن ما قام به واجب على كل مواطن القيام به وأنه لن ولم يفكر يوماً ما في أخذ حاجة الغير.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 1 4