فاطمة عاطف تتوج أفضل ممثلة في مهرجان مالمو

ربيع بلهواري _ هبة بريس

فازت الممثلة المغربية فاطمة عاطف، بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مالمو للسينما العربية عن دورها في فيلم “مباركة”.

فاطمة عاطف، التي لعبت دور “مباركة”، الشخصية الرئيسية في الفيلم سبق لها أن فازت، بخصوص الدور نفسه، بجائزة أول دور نسائي في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة مارس الماضي.

وبهذه الجائزة الجديدة، تواصل فاطمة عاطف حصد الجوائز، بعد جائزة الجمهور في مهرجان هرهورة (2019)، وإشادة خاصة بالإخراج في مهرجان روتردام (2019)، وجائزة “فيزوفيو” في مهرجان نابولي السينمائي الحادي والعشرين.

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