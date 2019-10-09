من هو خالد ايت الطالب وزير الصحة الجديد في حكوة العثماني؟
تم تعيين خالد ايت الطالب في منصب وزير للصحة خلفا لأنس الدكالي في حكومة الكفاءات الجديدة و التي قدمها سعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري الذي عقد عصر اليوم الأربعاء.
وزير الصحة الجديد ، البروفيسور خالد آيت الطالب، شغل منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس منذ 21 يونيو 2018، و أقدم على إجراءات مهمة بهذا المركز منذ توليه منصب إدارته.
كما تم تعيين خالد ايت الطالب قبل أسابيع كاتبا عاما لوزارة الصحة بالنيابة إثر إقالة الكاتب العام لوزارة الصحة هشام نجمي من منصبه بعد واقعة سقوط فتاة من غرفتها بفندق بآكادير و متابعته في حالة سراح من طرف وكيل الملك.
كما انتخب خالد ايت الطالب رئيسا لتحالف المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب خلال الجمع العام التأسيسي لهذه الهيئة الجديدة ، و يعتبر من الأطر الطبية المشهود لها بالمفاءة في هذا المجال.
3 تعليقات
سؤال ….اي حزب يمثل السيد خالد ايت طالب وزير الصحة
عدة مشاكل يتخبط فيها المستشفى الجامعي بفاس ولم يستطع التغلب عليها
فكيف له ان يدبر امور مستشفيات اللمملكة
اعتقد انه اختيار غير موفق وليس اهل لتقلد هدا المنصب
وزراء ما شاء الله و فقط!