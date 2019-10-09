من هو خالد ايت الطالب وزير الصحة الجديد في حكوة العثماني؟

هبة بريس - الدار البيضاء

تم تعيين خالد ايت الطالب في منصب وزير للصحة خلفا لأنس الدكالي في حكومة الكفاءات الجديدة و التي قدمها سعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري الذي عقد عصر اليوم الأربعاء.

وزير الصحة الجديد ، البروفيسور خالد آيت الطالب، شغل منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس منذ 21 يونيو 2018، و أقدم على إجراءات مهمة بهذا المركز منذ توليه منصب إدارته.

كما تم تعيين خالد ايت الطالب قبل أسابيع كاتبا عاما لوزارة ​الصحة بالنيابة إثر إقالة الكاتب العام لوزارة الصحة هشام نجمي من منصبه بعد واقعة سقوط فتاة من غرفتها بفندق بآكادير و متابعته في حالة سراح من طرف وكيل الملك.

كما انتخب خالد ايت الطالب رئيسا لتحالف المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب خلال الجمع العام التأسيسي لهذه الهيئة الجديدة ، و يعتبر من الأطر الطبية المشهود لها بالمفاءة في هذا المجال.

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