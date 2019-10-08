بركان… العثور على جثة ثلاثيني مدرجا بدمائه

نُشر بتاريخ :  2019-10-09 - 00:50
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هبة بريس _ وجدة

تم العثور صباح اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري بإحدى الضيعات المحاذية لطريق مداغ بالقرب من السوق الأسبوعي لمدينة بركان على جثة شاب ثلاثيني مدرجا بدمائه.

وحسب مصدر مطلع، فالمعاينة الأولية لرجال الأمن والشرطة العلمية، لحالة الهالك، يظهر وجود اثار دماء على الوجه والعنق والصدر مما يقوي افتراض تعرضه لطعنات بالسلاح الأبيض.

وهذا، لازالت الأبحاث والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة ،وتم نقل الجثة الى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي الدراق ببركان في انتظار تتمة التحقيق وتحديد هوية الجاني.

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