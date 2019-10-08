المنتخب النسوي يتوج ببطولة شمال إفريقيا

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة بدورة اتحاد شمال إفريقيا، التي اختتمت أمس الاثنين بطنجة، بعد تفوقه على نظيره التونسي في المباراة الثالثة والأخيرة بنتيجة هدفين لصفر.

وأبانت لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة عن علو كعبهن وسيطرتهن على أجواء المباراة الأخيرة في الدورة، حيث تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 17 بفضل هدف اللاعبة ياسمين بن الحسين، بينما وقعت اللاعبة صفية بوفتيني الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة العلامة الكاملة خلال الدورة بحصده 9 نقاط إثر تحقيق الانتصار في المباريات الثلاث التي لعبها، والتي جمعته بكل من بوركينا فاصو والجزائر وتونس.

واحتل منتخب بوركينا فاسو الرتبة الثانية بـ6 نقاط متبوعا بالمنتخب الجزائري بـ3 نقاط، في حين احتل المنتخب التونسي الرتبة الرابعة بصفر نقط.

ويعتبر هذا ثاني إنجاز مميز للمنتخب النسوي لأقل من 20 سنة، حيث سبق له تحقيق الميدالية البرونزية في الألعاب الإفريقية التي احتضنتها العاصمة الرباط شهر غشت الماضي.

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